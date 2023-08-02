الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

24 ساعة كشفت لغز جثة السكة الحديد بالقرب من محطة الكردى فى الدقهلية

جثة
جثة

24 ساعة كان فاصلة في حل لغز العثور على جثة شخص مفصول الرأس بالقرب من محطة الكردي في الدقهلية.

تحريات وفحص وسؤال سلاح استخدمته الأجهزة الأمنية لفك اللغز الحائر على قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار الكردي ليتبين مصرعه دهسًا تحت عجلات القطار، حال عبوره من مكان غير مخصص للعبور.

 الحكاية بدأت بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي، بعثور عدد من الأهالي على جثمان شخص مفصول الرأس على القضبان بالقرب من محطة القطار، وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد السادس من عمره مفصول الرأس من ناحية الرقبة.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي إلى أن الجثمان لشخص يدعى "جمال. ع"، 60 عامًا، مقيم بندر الكردي ولقي مصرعه، وذلك بعدما اصطدم بالقطار حال سيره من مكان غير مخصص للعبور وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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