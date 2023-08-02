الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تنشيط السياحة" تنظم فعالية توعوية احتفالا بالعيد القومى للإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، فعالية توعوية تحت عنوان "الإسكندرية بين الماضي والحاضر"، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وتماشياً مع الاحتفالات  بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، والذي يوافق 26 يوليو من كل عام.

من جانبها، أشارت الأستاذة مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الفعالية تضمنت عدة أنشطة من بينها افتتاح معرضين صور عن المهن التراثية القديمة، وعن بعض الحرف اليدوية للسيدات المعيلات، إضافة إلى تنظيم ندوة عن تاريخ الإسكندرية شاركت بها الدكتورة إيمان شهاوي مديرة برامج وبحوث الموزاييك بمتاحف الإسكندرية، التي تحدثت خلالها عن عالمية الإسكندرية بين موقعها ومتاحفها، كما استعرض محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية كنوز الإسكندرية، كما قام الشاعر والأديب السكندري العالمي أحمد فضل شبلول خلال الندوة بإلقاء مجموعة من قصائده الشعرية في حب الإسكندرية.

وأضافت أمل العرجاوي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، أن الفعالية تضمنت أيضاً تنظيم ورش عمل لتنمية مهارات وقدرات الأطفال شارك بها عدد من الأطفال، بالإضافة إلى عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من جمعية قرية الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة منها ورش لتدوير المخلفات، وتحويلها إلى قطع فنية مثل صناعة مجسمات لقلعة قايتباى واستخدام الورق الملون لعمل لوحات موزاييك.

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