«الأحد من المنزل».. وزارة البترول تعلن ضوابط تنفيذ قرار ترشيد الاستهلاك

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الضوابط المنظمة لعمل جميع موظفيها بشركات البترول، تنفيذًا لقرارات يوم الأحد من كل أسبوع من المنزل وفقًا لاحتياجات العمل، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

ووفقًا لبيان وزارة البترول، فإنه تقرر اعتبـارًا من يـوم الأحـد مـن كـل أسـبوع طـوال شهر أغسطس يـوم عمـل مـن المنـزل للعاملين بالوظـائف الإداريـة بـالمقرات الرئيسـيـة لكـل مـن الهيئـة المصـرية العامـة للبتـرول والشـركات القابضـة والهيئـة المصـرية العامـة للثروة المعدنيـة والشركات التابعـة لكـل مـا سـبق وذلـك فيمـا عـدا العاملين بنظام الورادى والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد بصفة رئيسية.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أنه يستثني من ذلك العاملون بالحقول ومواقع العمــل والإنتـاج الأخــرى والمتعاملون مباشرة مع الجمهور.

كما أشارت وزارة البترول إلى أنه يجــوز لرؤسـاء الشـركات اسـتثناء اثنــين علـى الأكثـر مـن الإداريــين بكـل إدارة مـن الإدارات الـذين تتطلـب حاجـة العمـل بـالمقرات الإداريـة ضـرورة تواجـدهم كالمسئولين عن المخازن، الإدارة الطبية، الخدمات، السلامة والصحة المهنية.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، أنه اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، العمل من المنزل للعاملين بالمصالح الحكومية، وذلك وفق تقدير الوزارات وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء، وشجع رئيس الوزراء القطاع الخاص على إجراء نفس الموضوع.