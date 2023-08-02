الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«الأحد من المنزل».. وزارة البترول تعلن ضوابط تنفيذ قرار ترشيد الاستهلاك

وزارة البترول والثروة
وزارة البترول والثروة المعدنية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الضوابط المنظمة لعمل جميع موظفيها بشركات البترول، تنفيذًا لقرارات  يوم الأحد من كل أسبوع من المنزل وفقًا لاحتياجات العمل، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

ووفقًا لبيان وزارة البترول، فإنه تقرر اعتبـارًا من يـوم الأحـد مـن كـل أسـبوع طـوال شهر أغسطس يـوم عمـل مـن المنـزل للعاملين بالوظـائف الإداريـة بـالمقرات الرئيسـيـة لكـل مـن الهيئـة المصـرية العامـة للبتـرول والشـركات القابضـة والهيئـة المصـرية العامـة للثروة المعدنيـة والشركات التابعـة لكـل مـا سـبق وذلـك فيمـا عـدا العاملين بنظام الورادى والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد بصفة رئيسية.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أنه يستثني من ذلك العاملون بالحقول ومواقع العمــل والإنتـاج الأخــرى والمتعاملون مباشرة مع الجمهور.

كما أشارت وزارة البترول إلى أنه يجــوز لرؤسـاء الشـركات اسـتثناء اثنــين علـى الأكثـر مـن الإداريــين بكـل إدارة مـن الإدارات الـذين تتطلـب حاجـة العمـل بـالمقرات الإداريـة ضـرورة تواجـدهم كالمسئولين عن المخازن، الإدارة الطبية، الخدمات، السلامة والصحة المهنية.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، أنه اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، العمل من المنزل للعاملين بالمصالح الحكومية، وذلك وفق تقدير الوزارات وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء، وشجع رئيس الوزراء القطاع الخاص على إجراء نفس الموضوع.

وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة البترول شركات البترول يوم الأحد مجلس الوزراء

مواد متعلقة

وزير البترول يتفقد أعمال التطوير بميناء الحمرا

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

بسبب 100 جنيه.. قتل سيدة وأضرم النيران فى الجثة وهذا عقاب الجانى

غدًا.. البنك المركزى يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

الهلال يهزم الوداد ويتأهل رفقة السد لربع نهائي البطولة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس