نائب محافظ القاهرة تعقد اجتماعا تنسيقا لحل مشكلات جمعية صقر قريش

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقا لمناقشة عدة الموضوعات الخاصة بجمعية صقر قريش .

حضر اللقاء اللواء فؤاد عباس رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي واللواء مجدى عبد المتعال رئيس حى البساتين والاستاذ اسلام عادل مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية ومديري الشئون القانونية وادارة المشروعات بشركة النصر للاسكان والتعمير و ممثلي شبكات كهرباء المعادي وعددا من التنفيذين .

وناقشت نائب محافظ القاهرة، السير في اجراءات تسجيل مساحة 44.5 فدان كمرحلة أولى لقطعة أرض بشرق الأوتوستراد من شركة النصر للاسكان والتعمير لصالح جمعية صقر قريش، كما ناقش الاجتماع آخر تطورات التقرير الفني الصادر من المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء لعدد 28 عمارة تابعة لجمعية صقر قريش بمنطقة المعادي شرق الاوتوستراد مع اتخاذ الاجراءات التنسيقية مع الحي لاصدار القرارات التي تخص التنظيم .

كما تخلل اللقاء عدة مناقشات حول موقف ادخال المرافق ومنها الكهرباء لعدد 5 عمارات بعدد 220 وحدة بعد توفير مخطط معتمد للتصميمات لعمل المقايسات اللازمة لامدادها بالكهرباء حيث تم عمل محضر تنسيقي محدد به الجداول الزمنية لنهو الاعمال محل النقاش لالتزام كافة الاطراف بها .