وكيل «خطة النواب»: مناقشات الحوار الوطني جادة في إنهاء أزمة الدين العام

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن نقاشات الحوارالوطني تدور حول وضع حلول لأزمة الدين العام داخليًا و خارجيًا، مع بحث أسباب ونتائج ارتفاعه في المرحلة الحالية، متأثرًا بالأزمات التي تضرب العالم وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في أزمة التضخم العالمية.

وأضاف وكيل "خطة النواب" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ممثلي الأحزاب المشاركين في جلسات الحوار، تقدمت بعدد من المقترحات الجادة لمواجهة أزمة الدين العام.

واستأنفت جلسات الحوار الوطني للأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي، تحت شعار «مساحات المشتركة بين الجميع»، فتعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلستين، تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستيها تحت عنوان «الدين العام: الإشكاليات والحلول».

وأعلنت إدارة الحوار الوطني جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو حتى الخميس 3 أغسطس 2023.