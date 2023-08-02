الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل «خطة النواب»: مناقشات الحوار الوطني جادة في إنهاء أزمة الدين العام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن نقاشات الحوارالوطني تدور حول وضع حلول لأزمة الدين العام داخليًا و خارجيًا، مع بحث أسباب ونتائج ارتفاعه في المرحلة الحالية، متأثرًا بالأزمات التي تضرب العالم وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في أزمة التضخم العالمية.

وأضاف وكيل "خطة النواب" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ممثلي الأحزاب المشاركين في جلسات الحوار، تقدمت بعدد من المقترحات الجادة لمواجهة أزمة الدين العام.  

واستأنفت جلسات الحوار الوطني للأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي، تحت شعار «مساحات المشتركة بين الجميع»، فتعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلستين، تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستيها تحت عنوان «الدين العام: الإشكاليات والحلول».

وأعلنت إدارة الحوار الوطني جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو حتى الخميس 3 أغسطس 2023. 

الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الموازنة العامة عجز الدين

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

بسبب 100 جنيه.. قتل سيدة وأضرم النيران فى الجثة وهذا عقاب الجانى

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

غدًا.. البنك المركزى يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

الهلال يهزم الوداد ويتأهل رفقة السد لربع نهائي البطولة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس