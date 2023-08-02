اتفاقية بين الثقافة السينمائية ومشروع دعم الاتحاد الأوروبي للمواهب

استقبل تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية وقصر السينما، وفد برنامج الثقافة المصري الأوروبي EUNIC التابع للاتحاد الأوروبي الذي يترأسه ديفيد سكالميري، المستشار الثقافي الإيطالي بالقاهرة؛ لمناقشة كيفية وصول الدعم المادي الذي يتراوح ما بين 4 - 5 آلاف يورو للمواهب التي تستحق الدعم سواء على الصعيد السينمائي أو المسرحي أو الشعري أو الأدبي أو الفن التشكيلي والحرف اليدوية والرقص الشعبي والبالية.

واتفق مدير عام الثقافة السينمائية، رئيس قصر السينما مع الوفد الذي ضم إيزابيلا يورمارينو مديرة المشروع ورامي دسوقي المدير المالي والإداري وريم فؤاد مسؤولة التواصل العلاقات العامة، على أن يتم إرسال محاضرين من الاتحاد الثقافي الأوروبي الذي يضم 17 دولة أوروبية؛ لإلقاء محاضرات تنويه عن المشروع لكسب أكبر عدد من المشتركين والمستفيدين وذلك بالقاهرة بمقر قصر السينما والإسكندرية بقصر الأنفوشي والإسماعيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية والشرقية بقصر ثقافة الزقازيق وجنوب مصر بقصر ثقافة الأقصر.

ومن المتوقع ان يتم الإعلان عن مواعيد المحاضرات وفتح باب التقدم لكل موهوب وموهوبة بأي مجال فني.