CNN: المتهمون بالتآمر مع ترامب هم جوليانى وجون إيستمان وسيدنى باول

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المتهمين بالتآمر مع ترمب هم جولياني وجون إيستمان وسيدني باول.

وأضافت الشبكة أن المتهمين بالتآمر مع ترمب أيضا هم جيفري كلارك وكينيث تشيسبرو.

وكشف المحامي الخاص جاك سميث النقاب عن قضيته زاعما أن الرئيس السابق دونالد ترامب انتهك العديد من القوانين في محاولاته لإلغاء انتخابات 2020، وعادت لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى يوم الثلاثاء توضح عمقًا واتساع نطاق التحقيق الجنائي الفيدرالي.

وقال ممثلو الادعاء في وثائق الاتهام الجديدة إن ترامب "كان عازما على البقاء في السلطة" بعد خسارة انتخابات 2020، وأنه و6 متآمرين غير متهمين دبروا مؤامرة لإلغاء النتائج في 6 يناير 2021.

واستدعي ترامب، الذي سخر من قضية سميث ووصفها بأنها "لائحة اتهام مزيفة" ذات دوافع سياسية، للمثول أمام قاضي التحقيق يوم الخميس.

حيث اتهم ترامب بنشر "أكاذيب غزيرة الإنتاج" عن قصد: ذكر المدعون بالتفصيل "الأكاذيب الغزيرة" التي أدلى بها ترامب في أعقاب انتخابات 2020، بما في ذلك دفع مزاعم كاذبة عن قصد بتزوير الناخبين وتبديل آلات التصويت الأصوات، حسبما جاء في لائحة الاتهام، على الرغم من الولاية والفيدرالية، أخبره المسؤولون أن المزاعم كانت خاطئة.

جاء في لائحة الاتهام أن ترامب "نشر أكاذيب حول حدوث تزوير حاسم للنتائج في الانتخابات وأنه فاز بالفعل"، مضيفًا أن "الادعاءات كانت كاذبة، وكان المدعى عليه يعلم أنها كاذبة".

الناخبون المزيفون المنظمون المزعوم: “تزعم لائحة الاتهام أن ترامب والمتآمرين معه خدعوا فعليًا أفرادًا من سبع دول مستهدفة لإنشاء وتقديم شهادات تؤكد أنهم ناخبون شرعيون”.

كان الهدف هو خلق "جدل زائف" في إجراءات إصدار الشهادات في تلك الولايات في 14 ديسمبر 2020، و"منصب نائب الرئيس- الذي يترأس في 6 يناير كرئيس لمجلس الشيوخ- ليحل محل الناخبين الشرعيين" بآخرين مزيفين من ترامب.

وقال ممثلو الادعاء في لائحة الاتهام الجديدة، في مكالمة هاتفية مساء أعمال الشغب، رفض ترامب طلبا من مستشاره في البيت الأبيض آنذاك بات سيبولوني بسحب اعتراضاته والسماح للكونجرس بالمصادقة على نتائج انتخابات 2020.