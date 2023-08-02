الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

القصة الكاملة لإنشاء الفنان إسماعيل فرغلي قناة لـ"الصم والبكم" عبر يوتيوب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مبادرة إنسانية قرر الفنان إسماعيل فرغلي العمل عليها لفترات طويلة، حتى تخرج للنور، ويستفاد منها الجميع، خاصًة الأسر التي لديها أبناء من الصم والبكم، لأن هذه المبادرة التي قرر الفنان إسماعيل فرغلي السعي لها هي إنشاء قناة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحملت اسم "قلوب طيبة"، لخدمة مرضى الصم وضعاف السمع.

يعمل الفنان إسماعيل فرغلي، على إنشاء هذه القناة منذ حوالي عام أو عامين مضوا، حيث كان يريد أن يفيد المجتمع خاصًة ذوي القدرات الخاصة من أصحاب الصم وضعاف السمع، بهدف تقديم عليها برامج تثقيفية وفنية ورياضية ودروس محو أمية بلغة الإشارة.

وأضاف الفنان إسماعيل فرغلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا بحاوّل دائمًا أدعم أصحاب القدرات الخاصة حتى يتم دمجهم بشكل أساسي في المجتمع، كما تحدث من قبل رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا أحاوّل منذ عام العمل على هذه الفكرة، كما أتمنى أن افتح مركز خاص بهم، ويدعمهم".

ولفت الفنان إسماعيل فرغلي إلى أن يحاول التواصل مع الأندية الكبرى مثل النادي الأهلى ونادي الزمالك من أجل المشاركة فى هذه المبادرة الإنسانية، ومساعدة الأطفال من مرضي الصم والبكم من حضور مباريات كرة القدم وتقديمها لهم بلغة الإشارة، حتى لا يشعروا بأنهم مختلفون عن باقي المجتمع.

 قناة "القلوب الطيبة"

وأكد فرغلي أن قناة "القلوب الطيبة" للصم والبكم وضعاف السمع ستعرض المسلسلات والأفلام عليها كما هي بالإضافة إلى ترجمتها بلغة الإشارة، حتى يتمكنوا من الانخراط في الحياة الطبيعية دون الشعور بأي فرق، وحتى يحظون بحقوقهم في ممارسة الحياة مثل باقي الناس.

واختتم حديثه: "ستكون القناة متاحة لهم من خلال المشاركة لهم فيها بالتمثيل أو كالإذاعة، ليحققوا رغباتهم، وسأشاركهم معي بالتمثيل لمدة ما بين ٥ إلى ١٠ دقائق، وغير ذلك ستكون من خلال القناة فقرة لتعليم لغة الإشارة للجميع".

أصحاب القدرات الخاصة الحياة الطبيعية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصم وضعاف السمع الصم والبكم الفنان اسماعيل فرغلي

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