الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجمعة.. «مهندسين الإسكندرية» تنظم المؤتمر التعريفي الأول لحديثي التخرج

نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى، المؤتمر التعريفي لحديثي التخرج في نسخته الأولى تحت عنوان "النقابة ودورها في خدمة المهندس" وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 4 أغسطس بدءً من الساعة الثالثة مساءً.

يهدف المؤتمر إلى تعريف حديثي التخرج من المهندسين بالنقابة ودورها والخدمات التي توفرها للمهندسين وذويهم و تأهيل وإعداد حديثي التخرج من المهندسين لمرحلتهم القادمة للدخول لسوق العمل وكيفية اقتناص الفرص المناسبة لهم وتعريفهم بمتطلبات الشركات وتوضيح أهم المهارات والمؤهلات المطلوب توفيرها لحديثي التخرج.

كما يقوم بتعريف حديثي التخرج من المهندسين بحقوق المهندس المتمثلة في أهم بنود قانون العمل و أهم بنود نقابة المهندسين و عقد العمل و الحقوق التأمينية للمهندس و إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع، وكذلك دور النقابة في الحفاظ علي المهندس والمهنة كما يشمل التعريف بكيفية التسجيل والاوراق المطلوبة للقيد بالنقابة لأول مرة والاستفادة من منظومة الرعاية الصحية

ويناقش المؤتمر دور التدريب واهميته لحديثي التخرج والتعريف بالدورات التدريبية المقدمة من خلال لجنة التدريب والعلوم الهندسية والخصم المقدم على الدورات لحديثي التخرج و التعريف بلجنة الشباب ودورها في دعم المهندسين حديثي التخرج وطلاب الهندسة والخدمات التي توفرها لهم والتعريف بمنحة المجندين وكيفية الاستفادة منها واتاحة الفرصة لعرض مقترحات وافكار الشباب في كافة المجالات.

ويستعرض المؤتمر النماذج الشابة من المهندسين التي حققت نجاحات في مجالات الهندسة المختلفة لعرض تجاربهم ونجاحتهم وتبادل الخبرات والإستفادة منها.

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