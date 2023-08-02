الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد القصف بالمسيرات.. فرنسا: روسيا تُعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر

فرنسا
فرنسا

اتهمت فرنسا اليوم الأربعاء، روسيا بتعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر، بعد ضرباتها الأخيرة في أوكرانيا، معتبرة هذه الضربات تشكل جرائم حرب.

ووجهت القوات الروسية خلال ليل الثلاثاء، عدد من الضربات الجوية بطائرات مسيرة تسببت في أضرار جسيمة لميناء إسماعيل الأوكراني على نهر الدانوب، الذي أصبح شريانا حيويا لصادرات الحبوب الأوكرانية بعد انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبرالبحر الأسود في منتصف يوليو الماضي.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان عبر موقعها الالكتروني: "تدين فرنسا بأشد العبارات الموجة الجديدة من الضربات الروسية على أوكرانيا، التي أصابت البنية التحتية لميناء إسماعيل الواقع على نهر الدانوب".

وأضافت: "تضرر أو دمر مصعد وحظائر حبوب وخزانات محطة شحن ومستودعات ومباني إدارية".

وشددت على أنه بعد التشكيك في مبادرة حبوب البحر الأسود، عمدت "روسيا مرة أخرى إلى تعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر من خلال تدمير البنية التحتية الأساسية لصادرات الحبوب. إنها تسعى فقط لتحقيق مصلحتها الخاصة على حساب السكان الأكثر ضعفاً من خلال رفع أسعار المنتجات الزراعية ومحاولة منع أحد منافسيها الرئيسيين من تصدير منتجاتها".

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إنتهاك للقانون الإنساني الدولي

وأكد البيان أن فرنسا ستواصل تقديم مساعداتها الغذائية إلى البلدان الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن العدوان الروسي، مضيفًا: "استهداف هذه الضربات مرة أخرى البنية التحتية المدنية، هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وأشار البيان إلى قول وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، كاثرين كولونا، "إن هذه الأعمال غير المقبولة تشكل جرائم حرب ولا يمكن أن تمر دون عقاب".

وختمت الخارجية الفرنسية بيانها، بالتأكيد على أنه بالتنسيق الوثيق مع شركائها، ستواصل فرنسا تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية المضادة للطائرات، وكذلك دعم المحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.

وكان مسؤولون أوكرانيون قالوا إن طائرات روسية مسيرة نفذت هجوما في الساعات الأولى من صباح اليوم على ميناء ومنشآت تخزين في منطقة أوديسا الساحلية جنوب البلاد مما ألحق أضرارا وأشعل النيران في بعض تلك المنشآت.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الطائرات المسيرة جاءت من ناحية البحر الأسود ثم اتجهت صوب ميناء إسماعيل وهو ميناء رئيسي في دلتا نهر الدانوب تُنقل منه الحبوب الأوكرانية إلى ميناء كونستانتسا الروماني المطل على البحر الأسود لنقل شحنات الحبوب منه بعد ذلك.

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