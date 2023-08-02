الأربعاء المقبل.. مركز جسور الثقافي ينظم ورشة نادي الكتاب بعنوان "دواير"

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، يوم الأربعاء 9 أغسطس، ورشة تحت بعنوان "دواير" داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويتضمن نادي الكتاب جلسات لمناقشة الكتب المختلفة وأحداثها، بالإضافة للأفكار التي تدور داخلها، لمساعدة القارئ على التوسع الفكري والثقافي، ومشاركة الآراء وذلك بحضور سوزى فتحي.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

من ناحية أخرى، نظم المركز المسحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، ندوة تحت عنوان " المفاهيم المسيحية والإسلامية للعمل الخيري" بالتعاون مع مركز التفاهم العربي الغربي، بحضور الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي ومدير مركز الإسلامي المسيحي للتفاهم والشراكة، وذلك بقاعة المؤتمرات بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ألقى الندوة كلًا من الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، والدكتور القس ستيفين بلانت

عميد كلية اللاهوت بجامعة كامبردج.