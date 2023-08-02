مجلس الشباب المصرى يبحث سبل التعاون مع دولة سنغافورة

عقد مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح ورشة عمل مع سفارة سنغافورة بالقاهرة، بحضور السفير دومينيك جوه، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من تجربة سنغافورة في التنمية الاقتصادية وتحولها من دولة فقيرة من دول العالم الثالث إلى واحد من أهم اقتصاديات العالم حاليًا.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من القضايا المشتركة والتي حققت فيها سنغافورة طفرة كبيرة على رأسها التعليم الأساسي والتعليم الفني، وكيف حققت سنغافورة هذا المستوى من النجاح، وأيضًا التطرق إلى تجارب الزراعة الحديثة في ظل الفقر المائي الذي تعاني منه سنغافورة واستحداث محاصيل جديدة مثل الأرز الجاف، بالإضافة إلى مناقشة ملف السياحة وكيفية تطوير منظومة المعالم السياحية في مصر، هذا بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة إنهاء كل الإجراءات البيروقراطية التي تعيق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

وأوضح ممدوح أن الاجتماع تناول العديد من النقاط المهمة، حيث لم يتم الاكتفاء بملف التنمية الاقتصادية وفرص التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار، ولكن تم فتح مجموعة من آفاق التعاون مثل قضايا التبادل الشبابي وملفات التغير المناخي وتبادل الخبرات في ملف مكافحة التطرف والاستقطاب الفكري والتنوع وقبول الآخر.

وأضاف ممدوح أن وفد المجلس اليوم والذي يضم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والذين يمثلون خلفيات سياسية متنوعة تختلف كثيرًا تحت قبة البرلمان، حيث كل منهم يمتلك رؤية مختلفة ولكن اتفاقهم على مصلحة الوطن والمواطن هو سبب اجتماعهم اليوم لوضع رؤية تشاركية تضمن حياة كريمة لكل مصري، وهو ما يثبت قدرة المجتمع المدني المصري، ممثلًا في مجلس الشباب المصري على استيعاب الأفكار والتيارات المختلفة وتوحيد الجهود من أجل عملية بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح السفير دومينيك جوه على اعتزازه بالتعاون المشترك بين مجلس الشباب المصري والسفارة في العديد من المجالات، كما أعرب عن إعجابه بالجهود المبذولة في كل القطاعات في الدولة المصرية، وأن الجميع يلاحظ الآن طفرة كبيرة ونهضة حقيقية، ولكن في ظل التحديات التي يمر بها العالم حاليًا يجب العمل تذليل العقبات والتحديات التي تواجه عملية الاستثمار لجذب مزيد من المستثمرين من دول العالم المختلف.

كما أشاد بقدرة مجلس الشباب المصري على فتح أطر ومجالات جديدة للتعاون، خاصة بعد نجاح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري في الحصول على درجة الزمالة العليا في الحوكمة والخدمات العامة من جامعة سنغافورة الوطنية كأول مصري وإفريقي يحصل على هذه الدرجة من أكبر مدرسة للسياسات في العالم.

ضم الاجتماع السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة والسيد كيني تان نائب رئيس البعثة والسيد جيرمي لو المسئول السياسي بالسفارة ومن مجلس الشباب المصري الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء والدكتورة عبير عصام عضو مجلس الأمناء ورئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال والدكتورة مي عجلان مدير مختبر المجتمع المدني للتنمية وحقوق الإنسان والدكتور كيرلس نبيل مدير البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي، وأعضاء مجلس الأمناء النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ والنائب عادل عامر والنائب علاء قريطم والنائبة منى عبدالله والنائب عادل يونس حماد والنائب هشام سعيد الجاهل والنائب محمود عصام أعضاء مجلس النواب والبرلماني السابق والمشرف على أكاديمية الشباب للسياسة والحوكمة المهندس جون طلعت والسفيرة سامية بيبرس مدير إدارة الأزمات بجامعة الدول العربية وعضو مجلس الأمناء.

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