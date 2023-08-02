محافظ سوهاج يستقبل وفد اللجنة العلمية لدعم صحة المرأة المصرية

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد اللجنة العلمية المشرفة على مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ضمن فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"، برئاسة الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة، وبحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد حجازي نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور حاتم أمين مدير معهد الأورام بسوهاج وعضو المكتب التنفيذي للمبادرة، والدكتور لؤي قاسم عضو المكتب التنفيذي .

ويأتي اللقاء على هامش متابعة فعاليات مبادرة "دعم صحة المرأة" ضمن فعاليات الحملة القومية "100 يوم صحة"، والتي يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

ورحب محافظ سوهاج ، برئيس وأعضاء اللجنة العلمية لدعم صحة المرأة المصرية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المبادرة وتحقيق أهدافها، والعمل على الوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات المستفيدات .

وفي نهاية اللقاء ، قام رئيس اللجنة بإهداء درع المبادرة للسيد المحافظ، تقديرا لجهوده في دعم المبادرة، وتذليل كافة العقبات في سبيل تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها، كما قام بإهداء درع المبادرة لوكيل وزارة الصحة .

وفى سياق متصل، أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تهدف إلى خدمة المواطن السوهاجي، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة "، مشيرا إلى أن سوهاج من أكثر المحافظات التي استفادت من المبادرات الصحية، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإطلاقه العديد من المبادرات التي تهدف إلى العناية بصحة المواطنين، موجها جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها .



جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة تنفيذ فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"، خاصة مبادرة "دعم صحة المرأة"، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة"، برئاسة الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد حجازي نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور حاتم أمين مدير معهد الأورام بسوهاج وعضو المكتب التنفيذي للمبادرة، والدكتور لؤي قاسم عضو المكتب التنفيذي .