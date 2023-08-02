الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل وفد اللجنة العلمية لدعم صحة المرأة المصرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد اللجنة العلمية المشرفة على مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ضمن فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"، برئاسة الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة، وبحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد حجازي نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور حاتم أمين مدير معهد الأورام بسوهاج وعضو المكتب التنفيذي للمبادرة، والدكتور لؤي قاسم عضو المكتب التنفيذي .

ويأتي اللقاء على هامش متابعة فعاليات مبادرة "دعم صحة المرأة" ضمن فعاليات الحملة القومية "100 يوم صحة"، والتي يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

ورحب محافظ سوهاج ، برئيس وأعضاء اللجنة العلمية لدعم صحة المرأة المصرية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المبادرة وتحقيق أهدافها، والعمل على الوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات المستفيدات .

وفي نهاية اللقاء ، قام رئيس اللجنة بإهداء درع المبادرة للسيد المحافظ، تقديرا لجهوده في دعم المبادرة، وتذليل كافة العقبات في سبيل تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها، كما قام بإهداء درع المبادرة لوكيل وزارة الصحة .

وفى سياق متصل، أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تهدف  إلى خدمة المواطن السوهاجي، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة "، مشيرا إلى أن سوهاج من أكثر المحافظات التي استفادت من المبادرات الصحية، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإطلاقه العديد من المبادرات التي تهدف إلى العناية بصحة المواطنين، موجها جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها . 

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة تنفيذ فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"، خاصة مبادرة "دعم صحة المرأة"، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة"، برئاسة الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد حجازي نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور حاتم أمين مدير معهد الأورام بسوهاج وعضو المكتب التنفيذي للمبادرة، والدكتور لؤي قاسم عضو المكتب التنفيذي .

100 مليون صح اسم أعضاء اللجنة الـ التنف التنفيذ ارة الصحة

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إغلاق المدارس يوم الأحد من كل أسبوع ترشيدًا للكهرباء

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تفاصيل التحقيق مع 4 أجانب بتهمة التشاجر في مدينة نصر

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط مباحث «أمن البحيرة»

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

وكيل «تعليم الفيوم» يكشف حقيقة طالب الـ4 درجات بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس