رئيس جامعة طنطا يكشف آليات العمل داخل مستشفيات الجامعة

كشف الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن مجموعة من الأرقام المتعلقة بالجامعة ومنشآتها ونشاطاتها خلال خمسة أشهر من بداية العام، بالإضافة إلى جميع التحديات التي تواجه العمل وكيفية التغلب عليها، وآفاق المستقبل بالنسبة للجامعة.

وأكد رئيس الجامعة لـ"الدستور"، أن مستشفيات جامعة طنطا تشهد زيادة في نشاطاتها، وتدخل إليها معدات تعد من الأحدث في العالم، حيث بلغ عدد المستشفيات الجامعية 14 مستشفى جامعي تعليمي، وبلغ عدد المرضى من يناير 2023 حتى مايو 2023، 725194، وعدد الأسرة 2803، وعدد العمليات الجراحية 13521، والمترددين على العيادات الخارجية 205814.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تعمل أيضاً على تقديم خدمات مجتمعية هامة، حيث بلغ عدد القوافل التي قامت بها الجامعة خلال الفترة المذكورة 818 قافلة، وبلغ عدد المستفيدين 217,580، وعدد مستفيدين القوافل التوعوية 22,855، وعدد مستفيدين التمكين الاقتصادي 6118، وعدد أسر الخدمات الغذائية 9333، وعدد الأسر التي عقدت الاختبارات الفورية لمحو الأمية 4308، وخدمات الرعاية البيطرية 392,427 رأس ماشية وحيوانات، وعدد المستفيدين المحافظات والمناطق خارج النطاق الجغرافي لمحافظة الغربية والمحافظات الحدودية 26,007.

وتعد الجامعة أيضا من المراكز الرائدة في مجال البحث العلمي والتطوير التقني، حيث بلغ عدد الابتكارات وبراءات الاختراع 236، وزادت الطاقة الاستيعابية اليومية لمراكز الاختبارات الإلكترونية إلى 2700، وزاد حجم الذاكرة المؤقتة إلى 5080GB، وزادت كفاءة التخزين الإلكتروني إلى 94TB، وزادت سرعة شبكة الإنترنت إلى 1200Mbps، وزاد عدد وحدات المعالجة إلى 3216 Core.

تأتي هذه الأرقام في إطار جهود الجامعة المستمرة لتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وخدمات المجتمع، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتطويره، وتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة. ونتوقع أن تستمر الجامعة في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل، وتحقيق مزيد من التقدم والتطوير في مختلف المجالات.