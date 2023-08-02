رسميًا.. جيانلويجي بوفون يعتزل اعتزاله كرة القدم نهائيا

أعلن جيانلويجي بوفون، أسطورة حراسة المرمى الإيطالي، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، وذلك حسبما أعلن في بيان رسمي.

وقال بوفون، في تغريدة نشرها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: "هذا كل ما لدي أيها الناس! لقد أعطيتموني كل شيء. أعطيتكم كل شيء. لقد فعلناها معًا."

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023

الحارس صاحب الـ45 عامًا لم ينجح في الصعود للكالتشيو مع بارما هذا الموسم، بعد خسر من كالياري في الملاحق المؤهلة للدوري الإيطالي.

وشارك بوفون مع بارما هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية بـ19 لقاء، وكان جدد عقده مع النادي الإيطالي حتى صيف 2024.

وعاد بوفون لبارما بعد 26 عامًا عندما انتقل في صيف 2021، من صفوف يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وسطع نجم بوفون في سماء بارما عندما لعب لهم منذ 1995 وحتى 2001 عندما انتقل إلى اليوفي كأغلى صفقة في تاريخ حراسة المرمى.

ويمتلك بوفون مسيرة أسطورية مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، حيث توج بالعديد من الألقاب أبرزها كأس العالم 2006.

وحقق بوفون مع «يوفي» 10 ألقاب للدوري الإيطالي، وخمس ألقاب لكأس إيطاليا، وستة ألقاب لكأس السوبر الإيطالي.