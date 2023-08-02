محافظ المنوفية يقرر فتح 22 قاعة إضافية لاستيعاب 1100 طالب بالمدارس الرسمية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، زيادة أعداد المقبولين بمرحلة رياض الأطفال (Kg1) ممن تخطى أعمارهم الـ (5) سنوات بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي 2023/2024، وذلك من خلال فتح قاعات إضافية جديدة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين، استجابة لمطالب أولياء الأمور وحرصًا على مستقبل الطلاب التعليمي.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا موسعًا، لمناقشة وضع آليات وحلول جذرية لزيادة أعداد المتقدمين بالمدارس التجريبية بكل الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل مديرية التربية والتعليم، ومدير عام التعليم العام، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومدير عام التجريبيات، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

ووجّه محافظ المنوفية، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتجهيز قاعات إضافية والبالغ عددها (22) قاعة إضافية لاستيعاب 1100 طالب وطالبة ممن تخطوا الـ (5) سنوات، مشيرًا إلى أنه تم قبول 4750 طالبًا وطالبة بتنسيق مرحلة رياض الأطفال kg1 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي 2023/2024 بنطاق المحافظة وفقًا للضوابط والاشتراطات المنظمة من إجمالي عدد طلاب متقدمين 9418 طالبًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني للمدارس الرسمية والمتميزة للغات للمحافظة.

كما كلّف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة النزول بتنسيق القبول بالثانوي العام خلال الأسبوع المقبل حرصًا على مصلحة الطلاب، حيث سبق واعتمد المحافظ تنسيق القبول بالثانوي العام 233 درجة.

وخلال الاجتماع، كلَّف محافظ المنوفية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بإعداد خطة مستقبلية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس التجريبية بمراكز شبين الكوم وقويسنا وبركة السبع كونهم أكثر المراكز التي بها كثافات طلابية كبيرة، فيما وجَّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة الأملاك لتوفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة بالمناطق التي تعاني من كثافات طلابية، مؤكدًا الاهتمام التي توليه الدولة بقطاع التعليم واتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار وتقديم أوجه الدعم باعتباره قاطرة التنمية والبناء.