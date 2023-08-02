الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة أسوان تبدأ تدريب موظفيها على تشغيل طابعات «الأكاديمية العربية للتكنولوجيا»

التدريب
التدريب

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالبدء فى إجراء برنامج تدريبى مكثف على آلية التشغيل الخاصة بالطابعة ثلاثية الأبعاد (D Printer3)، والمهداة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار.

وبدأ مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ، بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومتابعة من الدكتور أشرف إمام مدير المركز بتدريب المتدربين من مديرية التربية والتعليم، ومركز التدريب حيث سيتم تسليم إحدى الطابعتين لتوجيه المجال الصناعى بمديرية التربية والتعليم لإستخدامه بمركز تكنولوجيا الصناعة الذى يتم تجهيزه بمدرسة أسوان الثانوية بنات، والأخرى لصالح مركز محافظة أسوان للتدريب. 

ويتم تنفيذ التدريبات للمتدربين على إنتاج المجسمات واللوحات والأشكال المختلفة، مع منظومة تركيب المادة الخاصة بمثل هذه الطابعات، فضلاً عن آلية التشغيل الجيد والنموذجى لها لتحقيق الإستفادة المثلى منها ، وكذا الحفاظ عليها لتعمل بالجودة والكفاءة المطلوبة. 

IMG-20230802-WA0023
IMG-20230802-WA0023
IMG-20230802-WA0022
IMG-20230802-WA0022
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تدريبات محافظة أسوان مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة برنامج تدريبي مكثف طابعة ثلاثية الأبعاد

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