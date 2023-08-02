البحرية الروسية تدمر زورقًا أوكرانيًا حاول مهاجمة سفينة حربية بالبحر الأسود

أعلنت موسكو عن أنها دمرت مجددًا زورقًا مسيرًا تابعًا للبحرية الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد محاولته مهاجمة سفينة تابعة للبحرية الروسية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، عن أنها دمرت 3 زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين تابعتين للبحرية الروسية في البحر الأسود على مسافة 340 كيلومترًا جنوب غربي سيفاستوبول.

وفي بيان اليوم، قالت الدفاع الروسية إن "زورقًا مسيرًا تابعًا للبحرية الأوكرانية حاول مهاجمة سفينة حربية روسية كانت ترافق سفينة نقل مدنية في البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح اليوم".

وأضافت: أن "الحادث وقع في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود"، حسبما نقلت الوكالات الروسية.

وتابعت "تم اكتشاف وتدمير القارب المسير الأوكراني على الفور من خلال الإجراءات التي اتخذها طاقم السفينة الروسية"، مردفة: أن "السفينة الحربية الروسية دمرت الزورق المسير".

محاولات فاشلة على عدة جبهات

على جبهات القتال، ذكر البيان ذاته أن القوات المسلحة الأوكرانية واصلت محاولاتها الفاشلة للأعمال الهجومية على اتجاهات دونيتسك، وجنوبي دونيتسك، وزابوروجيه، وكوبيانسك، وكراسني ليمان.

وأوضح أنه على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة والغارات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "الجنوب" في صد اثني عشر هجومًا للعدو في مناطق بيريستوف، سيفيرنوي، ستاروميخيلوفكا، ومارينكا وكراسنوغوروفكا في دونيتسك.

كما أوضح أنه تم تدمير مستودع ذخيرة للمجموعة التكتيكية العملياتية للقوات المسلحة الأوكرانية "ليمان" في مدينة سلافيانسك في دونيتسك.

وبينت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر أوكرانيا بلغت ما يصل إلى 295 جنديًا أوكرانيًا، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع شاحنات بيك آب، ومدفع "إم 777"، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع "دي -20" ومدفع "دي –30".

مناورات في "بحيرة الناتو"

تجدرالإشارة إلى أن روسيا أطلقت اليوم مناورات واسعة النطاق بمشاركة عشرات القطع الحربية وآلاف الجنود في بحر البلطيق، الذي وصفته وسائل إعلام غربية قبل أسابيع بأنه تحول إلى "بحيرة الناتو" مع انضمام السويد إلى الحلف.