الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وضع اللمسات الجمالية لتشغيل موقف السرفيس بمدينة أسوان الجديدة

الاجتماع
الاجتماع

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا للبدء في إجراءات التشغيل للموقف الإقليمي لسيارات السرفيس بمدينة أسوان الجديدة، والذي تم تنفيذه على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 20 مليون جنيه. 

جاء ذلك في إطار الرؤية الشاملة لتأهيل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق بوسائل جذب حديثة ومتطورة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

حضر الاجتماع ، الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس سيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيضًا العميد محمد عبد الرشيد مدير إدارة المرور، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، والمهندس ماهر عبدالمحسن، مدير مديرية الإسكان، ونسمه ناجح، مدير إدارة المواقف. 

وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف عطية، أن الاهتمام بتوفير كل سبل الراحة للمواطن تمثل لدينا الأسبقية الأولى، فكل ما يتم تنفيذه من سلسلة الجهود والإنجازات في كل قطاعات العمل يستهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة المواطن الأسواني. 

ووجَّه إلى قيام لجنة تضم المرور والمواقف وجهاز مدينة أسوان الجديدة للمرور الميداني على موقف الإقليمي الجديد للوقوف على كل المطالب التي تحتاج إلى استكمالها من إضافة بعض المظلات والتندات والمقاعد وغير ذلك، مع وضع اللمسات الجمالية والحضارية بشكل نموذجي وراقي ليكون الموقف جاهزًا للتشغيل خلال أغسطس الجاري.

وكلَّف أشرف عطية، بالتنسيق بين الجهات المختصة للبدء التدريجي في تحويل بعض الخطوط المتجهة من أسوان إلى المحافظات المجاورة، على أن يتم توفير وسائل النقل من سيارات السيرفيس المدرجة بخطوط السير لأسوان الجديدة، وأيضًا من مشروع النقل الداخلي بالمحافظة؛ لتسهيل وتيسير الحركة للمواطنين والزائرين بالتوجه للموقف الإقليمي الجديد. 

ولفت إلى أنه سيتم استثمار الموقف الإقليمي القديم في استيعاب المواقف العشوائية المختلفة لتحقيق الإنسيابية المطلوبة في الشارع الأسواني، وبالتالي الحفاظ على البانوراما الجمالية المتكاملة بشكل يليق بعروس المشاتي.

ويضم الموقف الإقليمي بمدينة أسوان الجديدة، العديد من المكونات والعناصر الحضارية من مظلات للسيارات والمواطنين، ومبنى إداري وخدمات للسيارات، وكافتيريا ومحلات تجارية، ومسجد، ودورات مياه، فضلاً عن توفير المرافق المتنوعة به ليؤدي خدماته على أعلى مستوى من الجودة. 

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