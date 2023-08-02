الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كتلة «نواب الإسماعيلية» تُشكل لجنة لحل أزمات مساكن الكوكاكولا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اجتمعت الكتلة البرلمانية لنواب محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية والمشكلات التي تلقاها النواب خلال الفترة القصيرة الماضية.

حضر اللقاء كل من النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، والنائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، والمهندس احمد عثمان عضو مجلس النواب ، والنائب سامي سليم عضو مجلس النواب،  والدكتور سامى هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنه التعليم بالمجلس، والنائبة أمال رزق الله، والنائب أحمد دندش، والنائب عصام دياب، والنائب احمد بدران البعلي، والنائبة رضوي جعفر، وعصام منسي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن.

وناقش الاجتماع، مشكلة مساكن الكوكاكولا، وتقرر تشكيل لجنة لبحث حلول المشكلة وجارى حصر باقى العقود.

كما تم حصر بعض المشاكل العامة وشكاوى المواطنين بالمحافظة وإعداد مذكرة تفصيلية بها و رفعها للمحافظ.

يشار إلي أن عمارات “إسكان الكوكاكولا” بمنطقة إعلام الشيخ زايد عمرها 30 عاما وعددها 34 عمارة، كل عمارة بها 20 وحدة سكنية، بإجمالى 680 أسرة، وحصل المواطنين على وحدات سكنية من مديرية الإسكان نظام تمليك بالتقسيط على 30 سنة وبالتحديد عام 1986.

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