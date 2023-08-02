الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب النصر السعودى: مباراتنا أمام الزمالك صعبة.. وشيكابالا أبرز لاعبى "الأبيض"

لويس كاسترو
لويس كاسترو

أكد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي، أهمية المباراة التي ستجمع فريقه أمام الزمالك، في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، مشيرًا إلى أن تركيز فريقه سيكون منصبًا على تحقيق الفوز فقط.

وسيلتقي النصر مع الزمالك، في السادسة من مساء يوم غدٍ الخميس، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للبطولة.

وقال كاسترو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "نحن جاهزون للقاء الغد.. المباراة ستكون صعبة ومهمة للغاية بالنسبة للفريقين، وستحسم بنسبة كبيرة هوية المتأهل للدور المقبل".

وأضاف: "فريق الشباب السعودي في وضعية إلى حد ما أفضل في ترتيب المجموعة ومباراة الغد تمثل نهائي بين الفريقين".

وتابع المدرب البرتغالي: "نعتمد على كامل المجموعة وليس اسم واحد فقط، وأعرف أن وجود ساديو ماني يجذب الانتباه بشكل كبير".

وأكد كاسترو: "نحن جاهزون للانتصار فقط، وليس اللعب على التعادل الذي يؤهل الفريق أيضًا".

وتحدث لويس كاسترو، عن الزمالك، حيث قال: "ما يميز الزمالك الأداء الجماعي ودائمًا ما يسعون لتقديم الأفضل".

وأضاف: "شيكابالا هو أميز لاعبي الزمالك، ويملك إمكانيات عالية للغاية".

ويحتل النصر، صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف، عن الشباب، الذي يحتل المركز الثاني، بنفس الرصيد. ويأتي الزمالك، في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط، يليه الاتحاد المنستيري، في المركز الرابع، دون رصيد من النقاط. 

لويس كاسترو النصر السعودي الزمالك كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال الشباب الاتحاد المنستيري

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