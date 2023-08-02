من الجفاف للفيضانات.. الصين تشهد أسوأ تغيرات مناخية وتستعد لإعصار جديد

سلطت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، الضوء على التغيرات المناخية القاسية التي تشهدها الصين خلال الفترة الحالية من موجات الحر القاسية والجفاف إلى الفيضانات التي تجتاح البلاد حاليًا، والتي وصفت على أنها الأعنف منذ 140 عامًا، حيث أسفرت عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وفقد 27 آخرين.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن الصين تشهد سقوط أمطار غزيرة بدأت ليلة السبت بسبب بقايا إعصار دوكسوري، لتشهد واحدة من أسوأ العواصف التي تضرب شمال الصين منذ سنوات.

وتابعت أن بكين سجلت ما معدله 10.2 بوصات من الأمطار في الفترة من ليلة السبت حتى صباح أمس الثلاثاء، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، وهي كمية أمطار أكثر من التي تشهدها البلاد عادة في شهر يوليو، حيث بلغ الحد الأقصى لسقوط الأمطار 29 بوصة في خزان في منطقة تشانج بينج بالمدينة.

أمطار قياسية وغير معتادة في الصين

وذكرت شينخوا نقلًا عن السلطات المحلية أن من بين القتلى 11 في بكين و9 في مقاطعة خبي المجاورة، وقالت الوكالة إن 27 آخرين في عداد المفقودين في بكين وستة في عداد المفقودين في خبي.

أفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن البعض لقوا حتفهم وفقد آخرون وسط فيضانات في الجبال المحيطة بالعاصمة بكين، ففي العاصمة التي تتمتع بمناخ جاف بشكل عام، أدى هطول الأمطار إلى إغلاق المواقع ذات المناظر الخلابة وإغلاق خطوط مترو الأنفاق وإلغاء أو تأخير مئات الرحلات في مطاري المدينة.

وتابعت الشبكة الأمريكية، أنه وفي منطقة مينتوجو بضواحي بكين، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا، امتلأت الشوارع بالمياه والطين الكثيف وأنقاض الغابات التي اندفعت من الجبال المجاورة، وبقي ما لا يقل عن قدم من الماء في بعض الشوارع حيث تم التخلي عن العديد من المركبات، وعملت المعدات الثقيلة بما في ذلك الجرافات والرافعات الشوكية والجرافات لتنظيف المياه والطين الذي لا يزال يتدفق فوق الأرصفة والأرصفة المغطاة.

قال السكان المحليون إن الأمر لا يشبه أي شيء قد جربوه من قبل.

إعصار جديد

وقال رجل يدعى كو يعيش في منطقة مينتوغو معظم حياته: "هذه ليست المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا المطر الغزير، ولكن لم يكن هناك مثل هذا الفيضان الشديد"، مضيفًا: "المناطق السكنية بلا ماء بسبب غمر محطات الضخ".

أفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن البعض لقوا حتفهم وفقد آخرون وسط فيضانات في الجبال المحيطة بالعاصمة بكين.

وأكدت الشبكة الأمريكية، أنه مثل العديد من الأماكن في العالم، شهدت الصين مجموعة من الأحوال الجوية القاسية هذا الصيف، بما في ذلك الفيضانات والجفاف، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في مدينة تشونجتشينج الجنوبية الغربية في مقتل 15 شخصًا على الأقل في أوائل يوليو.

وتابعت أنه حتى مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة ، تستعد الصين لثالث إعصار في غضون عدة أسابيع، ومن المتوقع أن يضرب إعصار “خانون” المقاطعات الساحلية الشرقية المكتظة بالسكان في الصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.