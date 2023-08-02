محافظ أسيوط: إنشاء مركز شباب بني محمديات وكوبري المغربية ضمن "حياة كريمة"

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب وتابع أعمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب القرية وإنشاء كوبري المغربية، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز أبنوب ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية، اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب واللواء مهندس عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة والمهندسة دعاء عوض رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس محمد كمال الشنوري مدير تنفيذ أعمال جهاز التعمير بمركز أبنوب والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ويسري سند مدير إدارة المواقف ونواب رئيس المركز وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروعات.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء كوبري المغربية بقرية بني محمديات ثم التقى الأهالي والقيادات التنفيذية بمركز أبنوب واستمع منهم الى الموقف التنفيذى للمشروعات التي يجري تنفيذها بالقرية ضمن مشورعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث استقبل بعض أهالي القرية الوزير المحافظ ومرافقوه بهتافات "تحيا مصر" و"يحيا السيسي" تعبيرًا عن فرحتهم بالمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بالقرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى اطلقها رئيس الجمهورية للنهوض بقرى الريف المصري وبناء الإنسان وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووجه المحافظ لهم الشكر على الاستقبال معلنًا دعمه لاستكمال تنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين وفتح جسور التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لحل مشاكلهم ودراسة طلباتهم واحتياجاتهم.

واستكمل المحافظ جولته بالقرية بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب بني محمديات واستمع إلى شرح لأهم ملامح التطوير بالمركز والتي تتضمن إنشاء ملعب نجيل صناعي وتطوير مبنى إداري ومنافذ تسويقية للشباب وللجمعيات الأهلية ومنافذ خدمية لافتًا إلى إنه يجرى تنفيذ 82 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 266 مليون جنيه على مستوى قرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ووجه جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالى عدد المشروعات التي يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة