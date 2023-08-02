508 ملايين دينار حجم التبادل التجارى بين الأردن والإمارات

أعلنت الحكومة الأردنية، حجم التبادل التجاري بين الأردن والإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، والذي بلغ 508 ملايين دينار.

وحسب بيانات التجارة الخارجية الأردنية، فقد نمت قيمة الصادرات الوطنية إلى الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 150 مليون دينار، مقارنة بـ70 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفضت قيمة مستوردات المملكة من الإمارات خلال فترة المقارنة إلى 358 مليون دينار، مقارنة مع 449 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت وزارة التجارة الخارجية الأردنية، انخفاض عجز الميزان التجاري للأردن مع الإمارات حتى نهاية شهر مايو الماضي من هذا العام، ليصل إلى 208 ملايين دينار، مقارنة مع 379 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت أن صادرات الأردن إلى الإمارات تمثلت في الأجبان، والخضار والفاكهة، التمور المجففة، البهارات ومخاليط بهارات، زيت الزيتون، محضرات وأصناف محفوظة من اللحوم، مصنوعات سكرية، والشوكلاتة، بالإضافة إلى عجائن غذائية.

وشملت مستوردات الأردن من الإمارات المنتجات النفطية ومشتقاتها، ومنتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية، والبولي اثيلين، البوليمرات بروبلين، ودهانات بأنواعها المختلفة، الأسماك والمأكولات البحرية، والمنتجات الحيوانية والنباتية من الألبان والحليب والأجبان، البقوليات، العنب والتمور مجففة، بن محمص، والبذور، بالإضافة إلى بعض البهارات.