الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"من أجل لقاء الشباب".. البابا فرنسيس في طريقه إلى لشبونة

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

وصل قداسة البابا فرنسيس إلى مطار روما الدولي (ليوناردو دا فينشي) في منطقة فيوميتشينو، حيث سيغادر الأراضي الإيطالية، لبدء زيارته الرعوية التي تستغرق 5 أيام إلى البرتغال، والتي تشمل المشاركة في الأيام العالميّة للشبيبة السابعة والثلاثين، والحج إلى مزار العذراء سيّدة فاطيما.

وغادر الأب الأقدس بيت القديسة مرتا في الفاتيكان، متوجهًا إلى المطار حيث سبيدأ زيارته الرسوليّة إلى البرتغال، بمناسبة الأيام العالمية للشبيبة.

ويتجه قداسة البابا إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث سيبدأ زيارة تستمر حتّى الأحد المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للشبيبة.

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