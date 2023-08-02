نادر نسيم: اهتمام رئاسي غير مسبوق بالقطاع الصحي.. والمبادرات حققت نجاحات هائلة

قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن هناك اهتمام رئاسي غير مسبوق بملف الصحة من خلال تكثيف العمل لتطوير المنظومة، ورفع كفاءة الخدمات، لاسيما المبادرات الرئاسية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار نسيم، في بيان له اليوم، إلى أن قطاع الصحة حقق إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشيدا بتوجيه الرئيس للحكومة ووزارة الصحة، بزيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، وتعزيز التعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته.

ولفت وكيل دينية الشيوخ إلى تناول الرئيس السيسي، خلال اجتماعه امس جهود تطوير منظومة الصحة والاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع، بما في ذلك مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، ومشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وجهود تطوير إدارة المعامل المركزية، بالإضافة إلى إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد أمس اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع، بما في ذلك مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية في العالم في مكافحة السرطان، لتصبح مركزاً عالمياً متطوراً لتشخيص وعلاج الأورام، فضلاً عن مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وكذا جهود تطوير إدارة المعامل المركزية، بالإضافة إلى إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومي