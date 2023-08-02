الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نادر نسيم: اهتمام رئاسي غير مسبوق بالقطاع الصحي.. والمبادرات حققت نجاحات هائلة

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن هناك اهتمام رئاسي غير مسبوق بملف الصحة من خلال تكثيف العمل لتطوير المنظومة، ورفع كفاءة الخدمات، لاسيما المبادرات الرئاسية  في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار نسيم، في بيان له اليوم، إلى أن قطاع الصحة حقق إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشيدا بتوجيه الرئيس للحكومة ووزارة الصحة، بزيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، وتعزيز التعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته.

ولفت وكيل دينية الشيوخ إلى تناول الرئيس السيسي، خلال اجتماعه امس جهود تطوير منظومة الصحة والاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع، بما في ذلك مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، ومشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وجهود تطوير إدارة المعامل المركزية، بالإضافة إلى إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد أمس اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع، بما في ذلك مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية في العالم في مكافحة السرطان، لتصبح مركزاً عالمياً متطوراً لتشخيص وعلاج الأورام، فضلاً عن مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وكذا جهود تطوير إدارة المعامل المركزية، بالإضافة إلى إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومي

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ المبادرات الرئاسية النائب نادر يوسف نسيم تطوير معهد ناصر توجيهات الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

العثور على جثة رجل أعمال مقتول داخل سيارته بطريق الإسماعيلية الصحراوى

لطلاب الثانوية العامة.. قائمة مصاريف الجامعات الخاصة 2023 فى مصر

مدرب النصر السعودى: مباراتنا أمام الزمالك صعبة.. وشيكابالا أبرز لاعبى "الأبيض"

محافظ بني سويف يشهد الحفل الختامي لقوافل المحبة ضمن مبادرة "بناء الوعي"

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس