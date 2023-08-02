عمرو الفقى عن تأسيس "اتحاد منتجى مصر": خطوة مهمة لصالح صناعة الدراما

أشاد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتأسيس اتحاد منتجي مصر، مؤكدا أنها خطوة مهمة للغاية.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تأسيس اتحاد منتجى مصر خطوة مهمة لصالح صناعة الدراما المصرية.. بالتوفيق لكل منتجى الدراما".

وعلق عدد كبير من صناع الدراما والعاملين بها على كلمات «الفقي» الداعمة للخطوة، مؤكدين أهمية الدور الذي تلعبه الشركة المتحدة في رعاية صناعة الدراما في مصر.

وجرى عقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق «اتحاد منتجي مصر»، الذي ضم مجموعة من كبرى شركات الإنتاج الفني في مصر، و«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

يأتي ذلك ‏‎في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر فى جميع أرجاء الوطن العربى.

حضر الاجتماع ممثلون عن شركات: الباتروس، سلميديا، k media، watch it، فنون مصر، العدل جروب، Aroma، سكوير ميديا، Media hub، TVision، سينرجي، السبكي للإنتاج الفني، فانتدج برودكشن، المتحدة للإنتاج السينمائي، Art makers، sky limit، BlueBee Productions، +DS.

‏واتفق الحضور على التنسيق المشترك والدائم وعقد اجتماعات دورية؛ لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامي وأدواته وآلياته وهيكل الأجور، بالإضافة إلى تطوير المحتوى والإمكانات الفنية بالشكل الذي يضمن نمو وتطور سوق الإنتاج الدرامية والحفاظ على تلك الصناعة المهمة، وأكد الحضور ترحيبهم بانضمام شركات الإنتاج الأخرى إلى الاتحاد.