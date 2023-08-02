جامعة برج العرب التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية لإتاحة سفارة المعرفة بالجامعة

وقع الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، والدكتور أحمد عبدالله زايد مدير مكتبة الإسكندرية بروتوكول تعاون لإتاحة سفارة المعرفة بالجامعة، ويهدف البرتوكول إلى تفعيل التعاون الثقافي والفني والاجتماعي بين جامعة برج العرب التكنولوجية ومكتبة الإسكندرية واستضافة أحداث المكتبة بنظام الاونلاين، والربط المباشر بين الجامعة والمكتبة وتدريب المسئولين عن سفارة اامعرفة من موظفي الجامعة بقطاع المكتبات بالمكتبة، كما تستفيد الجامعة من جميع الأدوات والامتيازات والمشروعات الرقمية المقدمة لزوار المكتبة.

وأوضح الجوهري أن سفارة المعرفة بجامعة برج العرب التكنولوجية ستكون هي الأولي من نوعها في الجامعات التكنولوجية، كما إنها ستكون بمثابة نقطة إشعاع لمكتبة الإسكندرية في مدينة برج العرب بالإسكندرية لخدمة جميع سكانها وطلابها وطلاب الجامعات الأخرى بالمنطقة، مؤكدًا أن سفارة المعرفة ستكون متاحة أمام طلاب الجامعة وكذلك الجامعات المُحيطة؛ حتى تُعم الاستفادة على جميع المؤسسات التعليمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية حرص إدارة المكتبة على تعزيز التعاون المُشترك والاستفادة من الطاقات البشرية، والتجارب البحثية والعملية لدي الجانبين، مشددًا على أهمية متابعة سفارات المعرفة لتؤدي مهامها على النحو الأكمل، ومعربًا عن سعادته باستضافة جامعة برج العرب التكنولوجية لسفارة المعرفة.

وأشارت الدكتورة عبير قاسم نائب رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ومُنسق البروتوكول إلى أن سفارة المعرفة ستتيح الفرصة لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها للتواصل مع العديد من البوابات والمواقع الإلكترونية الخاصة بمكتبة الإسكندرية وكذلك حضور الفعاليات المُختلفة للمكتبة بالجامعة ذاتها.

شهد فعاليات البروتوكول، الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتورة . رانيا الشرقاوي عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور أشرف فراج مستشار المكتبة لقطاع سفارة المعرفة، ومُستشاري ورؤساء القطاعات بمكتبة الإسكندرية.