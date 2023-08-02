الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى سب محمود الخطيب لـ14 سبتمبر

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة مرتضى منصور في القضية المحالة من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال في القضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب وقذف رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان لجلسة 14 سبتمبر للاطلاع.

تأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني لنادي الأهلي عن نفسه، وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، متضررين من المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم، وذلك من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 الأولى ببرنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك، والمداخلة الثانية ببرنامج يدعى “البلدوزر” على قناة “الشمس”.

المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة مرتضى منصور نيابة الشئون الاقتصادية غسل الأموال تهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

جريمة الأم وجاراتها.. عذبن 3 أطفال بطرق بشعة فى الوراق

"الشورت ممنوع والحضور بقلم جاف".. تعليمات "التعليم" بشأن تظلمات الثانوية العامة

"الكهرباء": لا تغيير فى جداول تخفيف الأحمال المعلنة من مجلس الوزراء

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى سب محمود الخطيب لـ14 سبتمبر

"التخطيط" تطبق خطة العمل "أونلاين" كل أحد فى أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس