الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موفد "إكسترا نيوز" يرصد الفعاليات المنتظرة فى مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

رصد رامي الحلواني، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، أجواء العلمين الجديدة، قائلاً: إن الطقس في حالة تحسن كبيرة، والجو أصبح منعشا.

وأضاف الحلواني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا العام حدث تغيرات كبيرة في مدينة العلمين الجديدة، فهي مدينة ذكية مستدامة تتوافر بها جميع الخدمات والإمكانات وبها جميع المرافق، وبالتزامن مع إطلاق المهرجان الأضخم في مصر حاليا أصبحت المدينة أكثر جذبًا للزوار من جميع أنحاء العالم.

وتابع أن هناك حفلة طربية للفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم، ستنطلق غدا الخميس ضمن الفعاليات الفنية بمهرجان العلمين الجديدة، وأن جميع حضور المهرجان، خاصة الأجيال القديمة ينتظرون هذه الحفلة بكل شغف.

وتابع: حفل يوم الجمعة مميز للغاية والجميع ينتظر محمد منير وحميد الشاعري في هذا اليوم ليحصلوا على جرعة فنية فريدة من نوعها، ويستيقظون في اليوم التالي استعدادا لحفل الفنانة إليسا والفنان تامر عاشور المقرر إقامته يوم السبت المقبل.

 

اكسترانيوز السبت المقبل الخميس العلمين الجديدة الفنان تامر عاشور بمهرجان العلمين أنحاء العالم

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