5 مصابين في حادث تصادم بطريق الواحات

لقيّ 5 أشخاص مصرعهم، إثر تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق الواحات أمام نزلة الكوبري اتجاه الفيوم بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الواحات أمام الصينية أمام نزلة الكوبري اتجاه الفيوم بنطاق المحافظة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبيّن اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل، ونتج عن الحادث إصابة 5 مواطنين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.