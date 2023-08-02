الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الألوان العجيبة".. عرض مسرحي لأطفال بهتيم يناقش نبذ العنف والتفرقة بين البشر

الفعالية
الفعالية

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مساء أمس الثلاثاء، انطلاق العرض المسرحي "الألوان العجيبة" لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة بهتيم، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتستمر لمدة أربعة ليال متتالية.

العرض تأليف أحمد زيدان، ومن إخراج أميرة شوقي، وتدور أحداثه عن صراع بين مجموعة ألوان، في تناغم متضاد واتحاد بين الألوان الأساسية ينتج عنها ألوان جديدة سنوية مركبة، ويهدف العرض لتوضيح عدم التمييز ما بين البشر وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تنمية الأداء والإدراك الحسي والسلوكي لذوي الإعاقة ودمجهم بذويهم، "الألوان العجيبة" هي تجربة يشارك فيها مجموعة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فهي تمثل مجتمع مصغر من عالم ذوي الإعاقة لإظهار مهاراتهم وقدراتهم الفنية.

ومن ناحية أخرى افتتحت أولى فعاليات الدورة التدريبية الرابعة عشرة بقصر ثقافة بنها للتدريب الميدانى لطلبة قسم المعلومات وتقنيات المعرفة بجامعة بنها، على العمليات الفنية بالقسم، بدأت بمحاضرة لسارة محمد كمال مسئولة تكنولوجيا المعلومات، قامت خلالها بتوضيح برنامج الدورة التدريبية حيث تشمل "الفهرسة الوصفية- الفهرسة الإلكترونية- الفهرسة الموضوعية- التصنيف- بناء المقتنيات- الإعارة- الجرد- النظم الآلية" ثم ألقى رأفت سعيد محاضرة لتعريف "الفهرسة" بأنها الإعداد الفنى أو الببليوجرافي لأوعية المعلومات بهدف التعرف عليها والوصول إلى أى منها بسهوله ويسر، والفهرسة نوعان الفهرسة الوصفية والفهرسة الموضوعية، ثم شرح توضيحي لهما.

وضمن برامج "ثقافتنا في إجازتنا" بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، نظم قصر ثقافة الطفل ببنها ورشة رسم بألوان الجواش تدريب الفنانة رنا محسن، وورشة رسم حر للأطفال بمكتبة كفر طحلة.

الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
قصر ثقافة روض الفرج مسرح الألوان العجيبة العرض المسرحي الألوان العجيبة مسرح الطفل قصر ثقافة بهتيم الهيئة العامة لقصور الثقافة

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