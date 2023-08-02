ضبط 28 بندقية ومخدرات فى حملات أمنية بأسيوط ودمياط

شن قطاع الأمن العام بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "أسيوط - دمياط" حملات أمنية مكبرة استهدفت دوائر مراكز شرطة "الفتح، دمياط، الزرقا، فارسكور" وأقسام شرطة "أسيوط - أول دمياط – دمياط الجديدة".

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، في ضبط (38) قطعة سلاح نارى، عبارة عن "14 بندقية آلية –14 بندقية خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة" بحوزة 31 متهما "لعدد 6 منهم معلومات جنائية"، وضبط 11 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 12متهما "لـ6 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 682 حكما قضائيًا متنوع.

ونجحت الجهود في ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات "كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جراما – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جراما - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة – فرد محلى وعدد من الطلقات" بحوزة 5 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية في دمياط"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.