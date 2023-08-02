الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور محمد كمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس عام الاختبارات ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بدأت منذ يوم 15 يوليو الماضي وتستمر حتى غدا الخميس، وذلك وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن الاختبارات تقدم لها حتى اليوم 1026 طالبا منهم 585 طالبا و447 طالبة.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، أن الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول بكلية التربية الرياضية قاموا بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي :www.tansik.egypt.gov.eg، والذي يتم إلكترونيا عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب.

وذكر كلا من الدكتور أحمد عبدالله والدكتور محمد كمال، أنه جرى تجهيز الأماكن المخصصة لسحب وتسليم الملفات بمقر المدن الجامعية للطالبات، وتجرى الاختبارات على أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات، حيث تم تشكيل لجان الاختبارات بداية من الكشف الطبي المبدئي ومرورا باختبارات الطول والوزن والقوام والاختبارات البدنية والمهارية إلى جانب الاختبارات الشخصية.

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