الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة الزمالك وأبرز لاعبيه الجدد

النصر السعودي
النصر السعودي

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريق الزمالك، عندما يلتقي نظيره النصر السعودي، في السادسة من مساء يوم غدٍ الخميس، في المباراة التي ستجمعهما على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، المقامة حاليًا بالسعودية.

مباراة النصر والزمالك 

ويطمح الزمالك لتحقيق الفوز من أجل ضمان العبور إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بينما سيكون التعادل كافيًا للنصر، من أجل بلوغ الدور ذاته.

وكان الزمالك، قد استهل مشواره في البطولة، بتحقيق فوز عريض على الاتحاد المنستيري التونسي، برباعية نظيفة، قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام الشباب السعودي، بهدف دون رد.

بينما استهل النصر، مسيرته بالتعادل السلبي، أمام مواطنه الشباب، قبل أن يتغلب على الاتحاد المنستيري التونسي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثانية.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل انطلاق الجولة الأخيرة لكأس الملك سلمان

ويحتل النصر، صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف، عن الشباب، الذي يحتل المركز الثاني، بنفس الرصيد. ويأتي الزمالك، في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط، يليه الاتحاد المنستيري، في المركز الرابع، دون رصيد من النقاط. 

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تعاقدات النصر في فترة الانتقالات الصيفية

تعاقد نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع أربعة لاعبين أجانب، وهم لاعب الوسط الكرواتي مارسيليو بروزوفيتش، لاعب إنتر السابق، ولاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا، القادم من لانس الفرنسي، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، المنضم من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعد النجم السنغالي ساديو ماني، أحدث صفقات النصر، بعد أن أعلن النادي ضمه يوم أمس الثلاثاء، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، بعقد يمتد حتي عام 2027.

التشكيل المتوقع للنصر السعودي في مباراة الزمالك

من المتوقع أن يخوض النصر السعودي، مباراته أمام الزمالك، مدعومًا بقوته الضاربة وقائمته المدججة بالنجوم، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي تاليسكا، والكرواتي مارسيليو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، إلى جانب الثنائي عبدالرحمن الغريب، وخالد الغنام.

ومن المحتمل أن تشهد مباراة الغد، الظهور الأول للوافد الجديد، السنغالي ساديو ماني، عقب انضمامه رسميًا لصفوف «العالمي».

وسيكون التشكيل المتوقع للنصر أمام الزمالك على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي
  • خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس
  • خط الوسط: مارسيليو بروزوفيتش، سيكو فوفانا
  • خط الوسط الهجومي: خالد الغنام، تاليسكا، عبدالرحمن الغريب
  • خط الهجوم: كريستيانو رونالدو
الزمالك النصر السعودي النصر كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال الشباب الاتحاد المنستيري التونسي ساديو مانى

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