رسميًا.. النصر السعودى يعلن ضم ساديو مانى لمدة 4 مواسم

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا، الثلاثاء، عن ضم السنغالي ساديو ماني قادمًا من بايرن ميونخ الألماني لمدة 4 مواسم مقبلة.

ورحب النادي بماني بفيديو رائع عبر حساباته عبر تويتر، بأغنية للدولي السنغالي الذي علق وقال "أنتظر سماعها منكم في الملعب".

وسيمضي ماني على عقد مع النصر حتى 2026 في صفقة قدرت بـ30 مليون يورو بعد عام واحد فقط مع النادي الألماني.

ماني أصبح رابع صفقات النصر هذا الصيف بعد ضم أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا.

وينتظر أن يلتحق الدولي السنغالي ساديو ماني، بمعسكر ناديه في الطائف خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إنه سيتم ضم ماني حال جاهزيته الأربعاء مع بقية زملائه اللاعبين في الحصة التدريبية، استعدادًا لخوض موقعة الزمالك، الخميس، في آخر مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.