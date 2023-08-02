ساديو مانى يصل إلى معسكر النصر استعدادًا لمواجهة الزمالك فى البطولة العربية

وصل النجم السنغالي ساديو ماني، المنضم حديثًا إلى صفوف النصر السعودي، إلى مقر معسكر فريقه الجديد في الطائف، استعدادًا لمواجهة الزمالك في البطولة العربية.

وكان نادي النصر أعلن رسميًا، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تعاقده مع المهاجم السنغالي ساديو ماني، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعقد لمدة 4 مواسم حتى عام 2027، في صفقة قدرت قيمتها بـ30 مليون يورو، بعد عام واحد فقط مع النادي الألماني.

ساديو ماني يصل إلى معسكر النصر السعودي استعدادًا لمواجهة الزمالك

ونشر نادي النصر السعودي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورًا لـ ساديو ماني بعد وصوله إلى مقر معسكر الفريق العالمي، والمُقام حاليًا في الطائف.

وعلّق النادي السعودي: "ساديو ماني يصل إلى مقر معسكر النصر، ويلتقي بالبرتغالي السيد لويس كاسترو، المدير الفني للفريق".

وأصبح ساديو ماني رابع صفقات النصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد التعاقد مع كل من: أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا.

موعد مباراة الزمالك والنصر المقبلة في كأس الملك سليمان للأندية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره النصر السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سليمان للأندية العربية للأبطال "البطولة العربية"، والتي تُقام حاليًا في السعودية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في بطولة كأس الملك سليمان للأندية، غدًا الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)".