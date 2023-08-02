محافظ أسيوط يتفقد مشروع محطة رفع صرف صحى بنى محمديات

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية بني محمديات بمركز أبنوب، وذلك ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز أبنوب والذى يتكون من محطة معالجة بقرية عرب العطيات البحرية، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت مليارًا و501 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف، لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري الأكثر احتياجًا والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

رافق المحافظ، خلال الجولة التفقدية؛ اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس فرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس صابر عبدالرءوف مدير تنفيذ المشروعات بالجهاز، وخالد عبدالرءوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، واللواء مهندس عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة دعاء عوض رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ويسري سند مدير إدارة المواقف، ونواب رئيس المركز وبعض مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه الأعمال التي يجرى تنفيذها بمحطة رفع صرف صحي قرية بني محمديات، واستمع إلى شرح من المهندس ناجح والمهندس صابر للأعمال التي يجري تنفيذها بالمحطة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز أبنوب لخدمة حوالي 17 قرية، والذي يتكون من محطة معالجة رئيسية بقرية عرب العطيات البحرية بطاقة 40/60 ألف م3/ يوم و17 محطة رفع.

ووجه المحافظ مسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الشركات المنفذة.

وقال اللواء عصام سعد إنه يجري تنفيذ خطة متكاملة لاستكمال توصيل خدمات الصرف الصحي لجميع القرى بالمحافظة، لافتًا إلى أنه جارٍ تنفيذ 149 مشروع صرف صحي منها منها 144 محطة رفع وعدد 11 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكل القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلى نسب مرضية، وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

ولفت إلى متابعته المستمرة أعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها.

ونوه بأن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، بإجمالي عدد مشروعات 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز، هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط".

ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة