الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد المرحلة الثانية والأخيرة للقبول بالصف الأول الثانوي

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الأربعاء المرحلة الثانية والأخيرة للقبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 237 درجة للناجحين بالشهادة الإعدادية بدلا من مجموع 243 درجة.

جاء ذلك وفقا لما عرضه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بعد أن تم حصر الأماكن المتبقية ببعض المدارس بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، حيث يبلغ عدد الطلاب الناجحين بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني 51500 طالب وطالبة موزعين على 1030 فصل وبذا تبلغ كثافة الفصل الواحد 55 طالب وطالبة.

وفي ذات السياق اعتمد "مختار" نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام بنسبة نجاح 80٪، وبذلك تصبح النتيجة النهائية لهذا العام 97.3٪ حيث تقدم للامتحان 123812 طالب وطالبة نجح منهم 120542 طالب وطالبة،ومن ناحية اخري كانت نتيجة امتحان الدور الثاني للاعدادية مكفوفين بنسبة 100٪ واعدادية القسم المهني بنسبة 100٪.

وقال "مختار" كل التوفيق لأبنائنا الطلاب ونتمني لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتى المجالات والعلوم.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المرحلة الثانية الصف الأول الثانوي

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