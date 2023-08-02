"الرمادي" يكشف موقف مسئولو الظفرة بعد قرار عودته لسيراميكا (فيديو)

كشف أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لفريق الظفرة الإماراتي، مفاجأة بشأن فسخ عقده مع النادي الإماراتي والعودة مجدداً لفريق سيراميكا كليوباترا في الموسم المقبل

وقال الرمادي في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء:"قبل تولي المسؤولية الرسمية لنادي سيراميكا كليوباترا، حصل تواصل بيني وبين مسؤولي نادي الظفرة الإماراتي".

وأضاف:"هذا التواصل تُرجِم إلى اتفاق نهائي على تدريبي الظفرة الموسم المقبل، إلّا أنه لم يكن لدي عقد مع النادي الإماراتي".

وتابع:"كان لزاماً عليّ احترام هذا العقد مع مسئولي الإمارات كما هم يحترموننا وأسافر للحديث معهم، حتى لا أضرب باتفاقي عرض الحائط، وهو ما تفهمه مسئولو سيراميكا".

وواصل:"حدث تواصل هاتفيا بين نادي الظفرة والمسئولين في سيراميكا، من أجل السماح لي بقيادة الفريق في نهائي كأس الرابطة وهو ما تم بالفعل".

وأشار إلى تفهم المسؤولين في الظفرة لظروفه الخاصة التي جعلته يعود للقاهرة مجددًا المرحلة المقبلة، تم ترتيب ملف معسكر الفريق الإماراتي وكذلك المدرب الجديد.

وأردف:"تواصلت مع الدكتور عبد الله مشهر المدرب الجديد لتسليمه الملفات، وهم تعاملوا معى بمنتهى الشياكة، وعندما تحدثت معهم كان بشفافية وصدق تام".

وزاد الرمادي:"مسئولو الظفرة تقبلوا موقفي وقالوا لي أنت ابننا ويهمنا نجاحك، حيث أكدوا لي أن جمهور الظفرة سيدعمك في بطولة كأس سوبر الأبطال الذي سيلعب في الإمارات".

وعن خطة إعداده لفريق سيراميكا في الموسم المقبل، أوضح الرمادي أنه سيبدأ الاستعداد للموسم الجديد، يوم 7 أغسطس الجاري، حيث سيخضع اللاعبون لاختبار بدني الخميس المقبل من الشهر".

وأتم:"من الوارد جيد أن يكون هناك معسكر خارجي مغلق لسيراميكا، لكن قد تواجهنا أزمة التأشيرات".

وكان أيمن الرمادي تولى المسئولية الفنية لسيراميكا كليوباترا خلفا لحلمي طولان المدرب السابق، الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بين الطرفين، بعد نجاحه في قيادة الفريق للاستمرار بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة.