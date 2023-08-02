الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الرمادي" يكشف موقف مسئولو الظفرة بعد قرار عودته لسيراميكا (فيديو)

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

كشف أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لفريق الظفرة الإماراتي، مفاجأة بشأن فسخ عقده مع النادي الإماراتي والعودة مجدداً لفريق سيراميكا كليوباترا في الموسم المقبل

وقال الرمادي في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء:"قبل تولي المسؤولية الرسمية لنادي سيراميكا كليوباترا، حصل تواصل بيني وبين مسؤولي نادي الظفرة الإماراتي".

وأضاف:"هذا التواصل تُرجِم إلى اتفاق نهائي على تدريبي الظفرة الموسم المقبل، إلّا أنه لم يكن لدي عقد مع النادي الإماراتي".

وتابع:"كان لزاماً عليّ احترام هذا العقد مع مسئولي الإمارات كما هم يحترموننا وأسافر للحديث معهم، حتى لا أضرب باتفاقي عرض الحائط، وهو ما تفهمه مسئولو سيراميكا".

وواصل:"حدث تواصل هاتفيا بين نادي الظفرة والمسئولين في سيراميكا، من أجل السماح لي بقيادة الفريق في نهائي كأس الرابطة وهو ما تم بالفعل".

وأشار إلى تفهم المسؤولين في الظفرة لظروفه الخاصة التي جعلته يعود للقاهرة مجددًا المرحلة المقبلة، تم ترتيب ملف معسكر الفريق الإماراتي وكذلك المدرب الجديد.

وأردف:"تواصلت مع الدكتور عبد الله مشهر المدرب الجديد لتسليمه الملفات، وهم تعاملوا معى بمنتهى الشياكة، وعندما تحدثت معهم كان بشفافية وصدق تام".

وزاد الرمادي:"مسئولو الظفرة تقبلوا موقفي وقالوا لي أنت ابننا ويهمنا نجاحك، حيث أكدوا لي أن جمهور الظفرة سيدعمك في بطولة كأس سوبر الأبطال الذي سيلعب في الإمارات".

وعن خطة إعداده لفريق سيراميكا في الموسم المقبل، أوضح الرمادي أنه سيبدأ الاستعداد للموسم الجديد، يوم 7 أغسطس الجاري، حيث سيخضع اللاعبون لاختبار بدني الخميس المقبل من الشهر".

وأتم:"من الوارد جيد أن يكون هناك معسكر خارجي مغلق لسيراميكا، لكن قد تواجهنا أزمة التأشيرات".

وكان أيمن الرمادي تولى المسئولية الفنية لسيراميكا كليوباترا خلفا لحلمي طولان المدرب السابق، الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بين الطرفين، بعد نجاحه في قيادة الفريق للاستمرار بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة.

أيمن الرمادي الظفرة الإماراتي الدورى المصرى سيراميكا كليوباترا عودة الرمادي الرمادي يعود لـ سيراميكا كليوباترا الدوري الإماراتي نادي الظفرة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

تغريم مرتضى منصور 5 آلاف جنيه فى "سب وقذف أحمد موسى"

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي بالدرجات والنسبة المئوية

بالأسماء.. حكم قضائي برفع التحفظ عن أموال 146 شخصًا

الحد الأدنى للقبول فى جامعة زويل: 70% هندسة وعلوم و65% حوسبة وذكاء اصطناعى و60% إدارة أعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟