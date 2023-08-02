الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مفوضية اللاجئين: نزوح أكثر من 279 ألف سودانى إلى مصر جراء الصراع الأخير

السودان
السودان

قالت المفوضية العامة اللاجئين إن أكثر من 279 ألف شخص فروا من العنف في السودان إلى مصر.

من جهتها، أشارت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الصراع المستمر في السودان أجبر أكثر من 3.9 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها وسعت نطاق جهود الاستجابة لتلبية احتياجات مجتمعات النازحين داخل السودان وفي البلدان المجاورة.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، أصبح هناك أكثر من 3 ملايين سوداني نازح داخليًا جراء الصراع، فيما نزح أكثر من 926 ألف شخص عبر الحدود إلى دول الجوار.

اللاجئين السودان مصر المنظمة الدولية للهجرة العنف النازحين

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