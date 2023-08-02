"كان معدي بالصدفة".. مقتل مواطن أثناء مروره خلال مشاجرة في الوراق

لقي مواطن مصرعه خلال مشاجرة بمنطقة الوراق، حيث تصادف مروره أثناء تشاجر عدد من المواطنين وأصيب بحجر برأسه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد المواطنين نتيجة الاعتداء عليه بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من 8 أشخاص بسبب خلافات على أولوية المرور وتبادلوا الاعتداء.

وخلال المشاجرة تصادف مرور شاب تعرض لاعتداء بحجر أصابه برأسه، مما أسفر عن مصرعه، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.