الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة إلغاء خدمة تظلمات الثانوية العامة

طلاب الثانوي
طلاب الثانوي

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا صحة لإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة، سارية وتعمل بشكل طبيعي، دون إلغاء.

وأوضحت أنه سيتم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تظلم يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة عبر الرابط التالي: "tazalom.emis.gov.eg"، على أن يتم فحص التظلمات في الأماكن التي تحددها الوزارة بالمديريات التعليمية لكل محافظة، حيث يتم السماح للطلاب بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

سائل الإعلام المواقع الإلكترونية التواصل الاجتماعي الإعلامي لمجلس الوزراء التظلمات

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