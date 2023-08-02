زيلينسكى: الهجمات الروسية على الموانئ وصوامع الحبوب تستهدف الأمن الغذائى العالمى

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات الروسية على الموانئ وصوامع الحبوب في أوديسا تستهدف الأمن الغذائي العالمي، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد زيلينسكي: "هناك أضرار كبيرة في جنوب أوكرانيا في أعقاب الانفجارات، فجر اليوم".

وشنت روسيا هجومًا بطائرات مسيرة، فجر اليوم الأربعاء، على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا الساحلية، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية في ميناء الأخيرة وبنيتها التحتية الصناعية.