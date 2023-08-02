الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم ندوة عن "التوعية بمبادرة صحة المرأة" بكوم حمادة بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

نظمت الوحدة المحلية بكوم حمادة، بمحافظة البحيرة، ندوة تحت عنوان "التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة 100 مليون صحة للكشف المبكر لسرطان الثدي"، وذلك ضمن سلسلة من الندوات للتعريف بقانون الطفل والممارسات الضارة التى يتعرض لها الأطفال في المجتمع والتي بدأ تنفيذها مطلع يناير الجاري، وتستمر حتى مارس ٢٠٢٣ وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وحدة الحمايه، بالمركز والإدارة الصحية برئاسة الدكتور أسامه عمار ،وادارة الشباب والرياضة برئاسة مدحت الديب.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة بتكثيف برامج وخطط التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم، وتفعيل دور لجان حماية الأطفال وتنفيذ السياسات المنبثقة عن اللجنة العامة لحماية الطفل بالبحيرة.

وأكد الدكتور أسامة عمار مدير الإدارة الصحية بمركز كوم حمادة أنه تم الدفع بفرقة متنقلة لمبادرة 100 مليون صحه للكشف المبكر للسكر والضغط وتم الفحص لجميع الحضور من الرجال والسيدات، مشيراً إلى أن عدد الوحدات التابعة للإدارة الصحية بكوم حمادة يبلغ ٣٨ وحدة المطبق منهم ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة ٢٤ وحدة وهم :- "الرعاية - بيبان- الطود - الحدين - كفر زيادة- دست الأشراف- شبرا أوسيم - خربتا - بريم - كفر بولين - النجيلة - نتما - شابور - كفر سلامون - دمتيوه- صفط العنب - واقد - الطيريه - البريجات- أبو الخاوي - دمشلي - كوم شريك - الصواف - الزعفراني".

وأكدت الدكتورة إيمان السيد الحفناوي  مسئول التثقيف بالادارة الصحية بكوم حمادة أنه فى ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء الإنسان المصري وسلامة الأسرة والمجتمع انطلقت في يوليو عام ٢٠١٩ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية. حيث تعاني المرأة المصرية منذ عقود من مشكلات صحية متراكمة في مقدمتها الأورام السرطانية، وطبقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية عام ٢٠١٨ ، يأتي سرطان الثدي في مقدمة الأورام السرطانية التي تعاني منها المرأة المصرية بنسبة تصل إلى ٣٥٪ من إجمالي الإصابات السرطانية للمرأة المصرية.

وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو ٢٨ مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان. وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

100 مليون صح الادارة إدارة الصحية ارة ئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة الديب الدكتورة نهال بلبع

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

حقيقة إلغاء خدمة تظلمات الثانوية العامة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ترحيل سودانييْن لأسباب تتعلق بالصالح العام

تقليص فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.. و12 ساعة بلا انقطاع على مدار اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟