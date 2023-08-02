تنظيم ندوة عن "التوعية بمبادرة صحة المرأة" بكوم حمادة بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية بكوم حمادة، بمحافظة البحيرة، ندوة تحت عنوان "التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة 100 مليون صحة للكشف المبكر لسرطان الثدي"، وذلك ضمن سلسلة من الندوات للتعريف بقانون الطفل والممارسات الضارة التى يتعرض لها الأطفال في المجتمع والتي بدأ تنفيذها مطلع يناير الجاري، وتستمر حتى مارس ٢٠٢٣ وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وحدة الحمايه، بالمركز والإدارة الصحية برئاسة الدكتور أسامه عمار ،وادارة الشباب والرياضة برئاسة مدحت الديب.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة بتكثيف برامج وخطط التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم، وتفعيل دور لجان حماية الأطفال وتنفيذ السياسات المنبثقة عن اللجنة العامة لحماية الطفل بالبحيرة.

وأكد الدكتور أسامة عمار مدير الإدارة الصحية بمركز كوم حمادة أنه تم الدفع بفرقة متنقلة لمبادرة 100 مليون صحه للكشف المبكر للسكر والضغط وتم الفحص لجميع الحضور من الرجال والسيدات، مشيراً إلى أن عدد الوحدات التابعة للإدارة الصحية بكوم حمادة يبلغ ٣٨ وحدة المطبق منهم ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة ٢٤ وحدة وهم :- "الرعاية - بيبان- الطود - الحدين - كفر زيادة- دست الأشراف- شبرا أوسيم - خربتا - بريم - كفر بولين - النجيلة - نتما - شابور - كفر سلامون - دمتيوه- صفط العنب - واقد - الطيريه - البريجات- أبو الخاوي - دمشلي - كوم شريك - الصواف - الزعفراني".

وأكدت الدكتورة إيمان السيد الحفناوي مسئول التثقيف بالادارة الصحية بكوم حمادة أنه فى ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء الإنسان المصري وسلامة الأسرة والمجتمع انطلقت في يوليو عام ٢٠١٩ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية. حيث تعاني المرأة المصرية منذ عقود من مشكلات صحية متراكمة في مقدمتها الأورام السرطانية، وطبقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية عام ٢٠١٨ ، يأتي سرطان الثدي في مقدمة الأورام السرطانية التي تعاني منها المرأة المصرية بنسبة تصل إلى ٣٥٪ من إجمالي الإصابات السرطانية للمرأة المصرية.

وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو ٢٨ مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان. وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.