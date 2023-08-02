عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال

نظم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، اقتحامًا موسعًا للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما نفذ المستوطنين جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

جدير بالذكر أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميًا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال قرب القدس المحتلة

واستشهد شاب فلسطيني مساء أمس الثلاثاء، بعدما أطلق عليه جنود الاحتلال النار بزعم إطلاقه النار على عدد من المستوطنين قرب القدس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنه قتل فلسطينيًا أطلق النار باتجاه عدد من المستوطنين قرب مستوطنة معالية أدوميم قرب القدس.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن فلسطينيًا أطلق النار تجاه عدد من الإسرائيليين خارج أحد المجمعات التجارية وسط المستوطنة، حيث تنكر بزي عمال البلدية.

وأفاد شهود عيان بأن المهاجم كان يحمل مسدسًا وأطلق النار تجاه المارة فأصاب 5 بجراح أحدهم في حالة خطيرة، بينما وصِفت إصابة اثنين منهم بالمتوسطة أما البقية فأصيبوا بجراح طفيفة.

من جانبه، تحرك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفتش عام الشرطة كوبي شفتاي لمكان العملية، وفقًا للقناة السابعة العبرية.

كما اجتمع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الثلاثاء، مع السفراء العرب المعتمدين لدى إيطاليا والفاتيكان، بحضور السفير الفلسطيني لدى إيطاليا عبير عودة، وسفير فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسية.

وأطلع المالكي السفراء العرب على حيثيات الاجتماعات التي عقدها مع نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني، ونظيره أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، رئيس الأساقفة بول رتشارد غالاغر، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.