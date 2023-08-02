وكيل تعليم أسوان يهنئ أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم

قدم عبدالكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أجمل وأرق التهانى القلبية، الممزوجة بأسمى آيات الفخر والتقدير، لأبنائه الطلبة والطالبات أوائل محافظة أسوان في الثانوية العامة بشعبها (العلمية علوم - العلمية رياضيات - الشعبة الأدبية) للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية.

وقدم عبدالكريم لطفى التهنئة كذلك لأولياء أمور الطلاب لنجاح أبنائهم الباهر فى الشهادة الثانوية، معتبرًا هذا النجاح والتفوق تتويج لعام كامل من العناء والمثابرة واصفًا إياهم بالجنود المجهولة التي كافحت وتحملت مشاق الحياة وضغوطها من أجل وصول أبنائهم لهذا المستوى المتميز من التفوق.

وفى سياق متصلاً قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان التهنئة كذلك لمعلمى الطلاب ومديرى مدارسهم شاكرًا جهدهم المبذول في تفوق طلابهم وحصولهم على هذه المراكز المتقدمة على مستوى المحافظة، والتهنئة موصولة كذلك لمديرى الإدارات التعليمية وإدارة وأقسام التعليم الثانوى بالمديرية والإدارات التعليمية.

وقدم لطفى التهنئة بشكل خاص لمايسترو التعليم العام السيد فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، على الجهود المبذولة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أسماء أوائل الشهادة الثانوية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022 /23.

وتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في شهادة الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية للعام الحالي.

وجاءت أسماء الطلاب الأوائل في الشعبة الأدبية كالتالي:

محمد عصام الدين محمد بمجموع درجات ٢٧٢.٥ من مدرسة العروبة.

ملك محمد متولي بدر بمجموع درجات ٣٧١.٥ من مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات.

إيمان مدثر محمد حسن بمجموع درجات ٣٧١ من مدرسة محمد صلاح الدين الباقر.

رحاب فراج حسين إسماعيل بمجموع درجات ٣٦٩ من مدرسة أسوان الثانوية بنات.

عبدالله أحمد فؤاد إسماعيل بمجموع درجات ٣٦٨ من مدرسة العروبة.

أروى عصام إبراهيم إدريس بمجموع درجات ٣٦٢.٥ من مدرسة كلابشة الثانوية المشتركة.

مريم صلاح محمد مصطفى بمجموع درجات ٣٦٠.٥ من مدرسة كيما الثانوية.

إبراهيم حسني زين العابدين إبراهيم بمجموع درجات ٣٦٠ من مدرسة العروبة.

فاطمة الزهراء محمد عبدالعظيم بمجموع درجات ٣٥٩.٥ من مدرسة أسوان الثانوية للبنات.

ريم رفعت أحمد بمجموع درجات ٣٥٩ من مدرسة عوض السيد عبدالله الثانوية.

أما في الشعبة العلمية، فقد جاءت أسماء الطلاب الأوائل كالتالي:

محمد عبدالعليم مجاهد محمد بمجموع درجات ٣٩٤ من مدرسة محمد صلاح الدين الباقر الثانوية.

مايكل مجدي الضبع ذكرى بمجموع درجات ٣٩٣.٥ من مدرسة مصنع السكر الثانوية.

عبدالرحمن منتصر محمد صالح بمجموع درجات ٣٩٣ من مدرسة الحصايا الثانوية المشتركة.

محمود جمال عبدالعزيز محمد بمجموع درجات ٣٩١ من مدرسة العروبة.

يسر عمر حنفي سليمان بمجموع درجات ٣٩٠.٥ من مدرسة العروبة.

فاطمة بهاءالدين أحمد محمود بمجموع درجات ٣٨٩.٥ من مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات.

آلاء أشرف محمود عبدالمولى بمجموع درجات ٣٨٨.٥ من مدرسة العروبة.

عبدالرحمن محمد حسن أحمد بمجموع درجات ٣٨٨.٥ من مدرسة محمود محمد المرابي.

إيمان أحمد أمين إبراهيم بمجموع درجات ٣٨٨ من مدرسة سلوى قبلي الثانوية.

أمير عماد حفظي بمجموع درجات ٣٨٨ من مدرسة أحمد طه حسين الثانوية.

وتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في شهادة الثانوية العامة في فرع الرياضيات، وهم: سمية عثمان محمد عثمان من مدرسة كرم الديب الثانوية بمجموع درجات 399.5.

محمود أحمد محمود من مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بمجموع درجات 398.5.

منة الله خالد عبدالظاهر من مدرسة محمد مكاوي يعقوب بمجموع درجات 386.5.

عمر أحمد السيد من مدرسة العروبة بمجموع درجات 380.5.

نصو ترفينا سمير بشاي فهيم من مدرسة أسوان الثانوية للبنات بمجموع درجات 379.5.

أروى محمد أنور كارمي من مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بمجموع درجات 372.5.

محمد حاتم أحمد شافع من مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بمجموع درجات 371.

هدى حمدي عابدين محمد من مدرسة كرم الديب الثانوية العامة بمجموع درجات 370.5.

عبدالرحمن خالد مصطفى من مدرسة العروبة بمجموع درجات 370.5.

نجلاء حسن محمد من مدرسة كرم الديب الثانوية العامة بمجموع درجات 368.5.