الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موجة الحر فى الولايات المتحدة تجبر الشركات على الإغلاق فى وقت مبكر

موظفة
موظفة

أكد تقرير دولي، أن موجة الحر القياسية في الولايات المتحدة تجبر الشركات الصغيرة على الإغلاق في وقت مبكر، وتخفض ساعات العمل مدفوعة الأجر للموظفين، وكالة لما نقلته وكالة رويترز.

وأجبرت موجات الحر التي حطمت الرقم القياسي في جميع أنحاء الولايات المتحدة الشركات الصغيرة على الإغلاق في وقت مبكر من شهر يوليو، وخفضت ساعات العمل المدفوعة للموظفين حيث تعيد درجات الحرارة الخطرة تشكيل سلوك المستهلك.

وتعامل مئات الملايين من الأمريكيين مع تحذيرات شديدة من الحرارة في الأسبوعين الماضيين، حيث وصلت درجات الحرارة في الجنوب والجنوب الغربي إلى مستويات تاريخية. 

وأبقت هذه الظروف الخطرة المستهلكين بالداخل وأجبرت الشركات الصغيرة على الإغلاق مبكرًا، مما أدى إلى اقتطاع ساعات مدفوعة الأجر للموظفين.

على الصعيد الوطني، عمل موظفو الشركات الصغيرة بنسبة 0.9 ٪ ساعات أقل في الأسبوعين الأولين من شهر يوليو مقارنة بالأسبوعين الأخيرين من شهر يونيو، وهو تغيير موسمي قياسي نموذجي في أشهر الصيف، لكن التباطؤ كان أعلى بما يصل إلى خمس مرات ونصف في المدن التي شهدت أسوأ موجة الحر، مما يسلط الضوء على تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الاقتصادات المحلية.

وقال التقرير: “كان موظفو الأعمال الصغيرة في نيو أورلينز وممفيس ، على سبيل المثال ، على مدار الساعة أقل بنسبة 5.7 ٪ و 5.1 ٪ على التوالي، مما كانوا عليه في يونيو حيث يقصر أصحاب الأعمال الساعات للتكيف مع عدد أقل من العملاء ومحاولة حماية الموظفين من التعرض المفرط للحرارة”.

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