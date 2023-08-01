الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حمزة نمرة يطرح أحدث أعماله الغنائية "رياح الحياة" غدًا

رياح الحياة
رياح الحياة

يطرح المطرب حمزة نمرة مساء غدًا الأربعاء، رابع أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم  "رايق" والذي بدأ في طرح أغنياته الأيام الماضية بشكل منفرد كل أسبوع.

وتحمل الأغنية الرابعة من ألبوم حمزة نمرة الجديد عنوان "رياح الحياة" الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وطرح حمزة نمرة الأربعاء الماضي أغنيتين دفعة واحدة الأولى بعنوان "إسكندرية" وهي من كلمات ورشة كتابة كل من محمود فاروق ومحمد السيد، وألحان كل من حمزة نمرة وأندرية مينا، وتقول كلمات الأغنية: "طب والمرسي أبو العباس إنتي حبيبة كل الناس بحرك لولي ورملك ماس عمار يا اسكندرية.. لو هتكلم في التفاصيل للصبحية هقول مواويل بحري وقبلي وصبح وليل بموت في اسكندرية.. نسمة هوا ساعة عصرية وكوزين الدرة والتمشية م المعمورة للمنشية يا مساء الجمال.. م الكورنيش ولحد القلعة نتعشى ونتمشى ووالعة من سحرها بتحس بمتعة ولا خطرت في بال.. طول الليل صاحية ما بتنامشي باجي مببقاش عايز امشي وسنين تيجي وسنين تمشي وهى لسه شباب طب والمرسي ابو العباس وشوارع بتحب الناس سايبة علامة فى قلوب يامه ده مين جالها ونساها".

والأغنية الثانية بعنوان "غروب" وهي من كلمات محمود فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع موسيقي ومكساج أندرية مينا، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف، وتقول كلمات الأغنية: "خدني طريقي لقيتني ماشي قصاد البحر والموجة تضحكلي وتقول لي والله زمان والشمس ليا بتبتسم وبتسيب المكان وأنا ليه في توهة الدروب بشوفك في الغروب وكل شيء جميل واشتاق لصوتك كل يوم واكلم النجوم وافضفضلك يا ليل".

وتأتي أغنيتا "غروب" و"إسكندرية" بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي لاقى أولى أغنيات الألبوم "رايق"، والتي تم إطلاقها بشكل فيديو كليب تم تصويره في اليونان، وحصدت أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة، كما تصدرت منصات التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.

المطرب حمزة نمرة حمزة نمرة 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 البوم حمزة نمرة الجديد يوتيوب

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