الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير شوارع العريش (صور)

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تابع اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش، يرافقه مدير الإدارة الهندسية، أعمال ضبط مناسيب الشوارع الفرعيه علي محور شارع الفاتح الساحلي، وذلك لتيسير حركة دخول وخروج السيارات وتسهيل حركتهم، وذلك بعد رصف محور الفاتح في المنطقه من عند سويس أن مسجد النور حتي منطقة الخلفاء علي محور الفاتح وضبط مناسيبها مع الشارع وذلك بالتعاون بين مجلس المدينة والهيئة الهندسية .

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وأصدر محافظ شمال سيناء، تعليماته بتسيير فريق عمل مدعوم بالمعدات، وذلك لرفع وإزالة كافة معوقات السير وضبط مناسب الشوارع لسهوله دخول وخروج المواطنين بسيارتهم للشوارع المتفرعة من محور الفاتح الساحلي ، وتم الانتهاء اليوم من عند مسجد النور سويس أن حتي منطقة عثماسون وغدا تستكمل الأعمال .

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جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين وضبط مناسيب الشوارع الفرعيه علي محور شارع الفاتح الساحلي.

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اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مدينة العريش الإدارة الهندسية محور الفاتح السيارات

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